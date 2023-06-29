З 1 липня відділення Укрпошти працюватимуть за новим графіком

Укрпошта продовжила час роботи більшості своїх відділень.

Фото з відкритих джерел

З 1 липня більшість відділень Укрпошти працюватимуть по-новому. Відтепер вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні. Про це заявили у пресслужбі компанії.



Так, відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.



Також Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів.



У компанії радять перед відвідуванням поштових відділень перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у додатку Укрпошти, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

В Укрпошті наголошують, що у подальшому планують знову оновити графіки роботи відділень, аби максимально стандартизувати їх.

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