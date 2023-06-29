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Рада ухвалила закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон про обов’язкову перевірку осіб щодо можливої імміграції в Україну через фіктивний шлюб.

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Рада ухвалила закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби

13:06, 29 червня 2023
Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон про обов’язкову перевірку осіб щодо можливої імміграції в Україну через фіктивний шлюб.
Рада ухвалила закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №6516 про внесення змін до закону «Про імміграцію», яким передбачається проведення перевірки щодо можливої фіктивності шлюбів претендентів на імміграцію в Україну. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат. 

Ухваленим законом доповнено закон про імміграцію новою статтею 4-1 та встановлено, що шлюб з громадянином України для іммігранта не є підставою для отримання дозволу на іміграцію якщо:

один з подружжя прийняв матеріальну компенсацію в обмін на згоду на укладення шлюбу, якщо це не є обов’язковим при укладенні шлюбу за межами України;

подружжя не проживає спільно або не веде спільного домашнього господарства;

подружжя не зустрічалося або не спілкувалося  до укладення шлюбу;

подружжя не розмовляють мовою, зрозумілою одним одному;

один із подружжя раніше вже перебував у шлюбі з громадянином України або іммігрантом,  який не був  визнаний підставою для надання дозволу на імміграцію;

подружжя нічого не знає про особисте життя одне одного

Крім того, міграційна служба відмовить у дозволі на імміграцію, якщо чоловік і дружина не подадуть заяву особисто.

Документом уповноважено Державну міграційну службу проводити перевірку можливої фіктивності шлюбу

Відмова надати письмову згоду кожного з подружжя чи подружжя на проходження перевірки є підставою для відмови у наданні дозволу на іміграцію.

Як зазначається у пояснювальній записці, запровадження таких перевірок пов’язане з тим, що проведений СБУ моніторинг міграційних процесів за 2018—2020 роки засвідчив значне поширення способу легалізації іноземців через укладення шлюбу. Зокрема, протягом останніх двох років у кілька разів збільшилася кількість спроб переправлення в Україну громадян Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку начебто під приводом об’єднання сім’ї у зв’язку з одруженням з громадянками України або іммігрантками, які отримали право на постійне проживання в Україні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає зобов’язання здати відбитки пальців для прийняття чи виходу з громадянства України.

Автор: Ярослав Конощук 

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