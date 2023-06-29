Рада розширила перелік документів для підтвердження перебування у полоні рф

Верховна Рада прийняла законопроєкт, яким, зокрема факт перебування у полоні офіційно буде встановлюватися документом, що підтверджує участь особи у заходах щодо захисту населення і інтересів держави у збройній агресії рф.

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Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №9199, яким пропонується розширити перелік документів для підтвердження перебування особи у полоні у рф. Факт перебування у полоні офіційно буде встановлюватися документом, що підтверджує участь особи у заходах щодо захисту населення і інтересів держави у збройній агресії рф. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що даним законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», відповідно до яких:

– перелік підстав для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України доповнюється документом, що підтверджує участь особи у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (відповідно до підпункту «б» пункту 2 частини першої статті 4 Закону);

– положення Закону приводяться у відповідність до чинного законодавства, зокрема, замість формулювання «тимчасово окуповані території України» застосовується «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України», а замість формулювання «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» вживається формулювання «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України».

Крім того, із переліку законодавчих актів, які становлять базу для законодавства про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, виключається Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» як такий, що втратив чинність.

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