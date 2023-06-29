Антикорсуд взяв під варту ще одного заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука

Йому також обрали й альтернативу перебування під вартою у вигляді грошової застави.

Вищий антикорупційний суд узяв під варту заступника голова Тернопільської обласної військової адміністрації, якого НАБУ і САП підозрюють разом із головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП не вказують прізвище підозрюваного, проте, але, за даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Гайдука.

«28 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави голові Тернопільської обласної ради та ще одному заступнику голови Тернопільської військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Строк дії запобіжного заходу – до 26 серпня», – інформує САП.

Раніше ми писали, що ВАКС взяв під варту голову Тернопільської облради Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

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