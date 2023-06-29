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Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Денис Малюська заявив, що Рада прийняла закон, який спрощує евакуацію в’язниць

Верховна Рада ухвалила закон про адаптацію в’язничої системи до реалій війни, - Денис Малюська.

Рада розширила перелік документів для підтвердження перебування у російському полоні

Парламентарі схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким передбачається розширення переліку документів для підтвердження перебування особи у полоні в РФ.

За посередництво у «вирішенні питань» в судах буде загрожувати позбавлення волі до 15 років з конфіскацією

Народні депутати зареєстрували законопроект, за яким вводиться відповідальність за посередництво у «вирішенні питань» в судах.

Рада ухвалила закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон про обов’язкову перевірку осіб щодо можливої імміграції в Україну через фіктивний шлюб.

  1. В Україні

Антикорсуд взяв під варту ще одного заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука

13:02, 29 червня 2023
Йому також обрали й альтернативу перебування під вартою у вигляді грошової застави.
Антикорсуд взяв під варту ще одного заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука
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Вищий антикорупційний суд узяв під варту заступника голова Тернопільської обласної військової адміністрації, якого НАБУ і САП підозрюють разом із головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП не вказують прізвище підозрюваного, проте, але, за даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Гайдука. 

«28 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави голові Тернопільської обласної ради та ще одному заступнику голови Тернопільської військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Строк дії запобіжного заходу – до 26 серпня», – інформує САП.

Раніше ми писали, що ВАКС взяв під варту голову Тернопільської облради Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень. 

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