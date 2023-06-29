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  1. В Украине

Антикорсуд взял под стражу еще одного заместителя главы Тернопольской ОВА Игоря Гайдука

13:02, 29 июня 2023
Ему также избрали и альтернативу содержанию под стражей в виде денежного залога.
Антикорсуд взял под стражу еще одного заместителя главы Тернопольской ОВА Игоря Гайдука
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Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя главы Тернопольской областной военной администрации, которого НАБУ и САП подозревают вместе с председателем Тернопольского областного совета Михаилом Головко в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП не указывают фамилию подозреваемого, но, по данным СМИ, идет речь об Игоре Гайдуке. 

«28 июня 2023 года слественный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайства детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тыс. грн залога председателю Тернопольского областного совета и еще одному заместителю председателя Тернопольской военной администрации, разоблачена по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. Срок действия меры пресечения – до 26 августа», – информирует САП.

Ранее ВАКС взял под стражу главу Тернопольского облсовета Головко с правом внесения залога в 805 тысяч гривен. 

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