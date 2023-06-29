Рада внесла изменения в работу учреждений исполнения наказаний в условиях военного времени

В частности, предполагается урегулирование вопроса пребывания в лагерях для содержания военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или пожизненному лишению свободы.

В четверг, 29 июня, Верховная Рада на своем заседании внесла изменения в работе учреждений исполнения наказаний в условиях военного времени. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о функционировании учреждений исполнения наказаний и учреждений предварительного заключения в условиях военного положения» №8️2️9️2️. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В частности, предполагается:

Возможность создания в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на период действия военного положения и в восстановительный период секторов максимального уровня безопасности для отбывания наказания мужчинами, приговоренными к пожизненному лишению свободы; урегулирование вопроса пребывания в лагерях для содержания военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или пожизненному лишению свободы; возможность создания в исправительных колониях секторов для отбывания наказания осужденными несовершеннолетними при условии обеспечения их изоляции от осужденных совершеннолетних; Предоставление администрации учреждений для предварительного заключения права использования аудиовизуальных, электронных и других технических средств для предотвращения совершения побегов и других уголовных правонарушений, нарушения порядка содержания под стражей и отбывания наказания, а также обеспечения безопасности лиц, заключенных под стражу, осужденных и персонала учреждений для предварительного заключения; возможность предоставления платных услуг по улучшенным бытовым условиям и питанию с целью улучшения условий пребывания в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу; Содержание лиц, заключенных под стражу, достигших 18-летнего возраста, в камерах отдельно от несовершеннолетних и взрослых до достижения ими 22 лет.

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