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Рада внесла изменения в работу учреждений исполнения наказаний в условиях военного времени

13:19, 29 июня 2023
В частности, предполагается урегулирование вопроса пребывания в лагерях для содержания военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или пожизненному лишению свободы.
Рада внесла изменения в работу учреждений исполнения наказаний в условиях военного времени
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В четверг, 29 июня, Верховная Рада на своем заседании внесла изменения в работе учреждений исполнения наказаний в условиях военного времени. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о функционировании учреждений исполнения наказаний и учреждений предварительного заключения в условиях военного положения» №8️2️9️2️. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В частности, предполагается:

  1. Возможность создания в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на период действия военного положения и в восстановительный период секторов максимального уровня безопасности для отбывания наказания мужчинами, приговоренными к пожизненному лишению свободы;
  2. урегулирование вопроса пребывания в лагерях для содержания военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или пожизненному лишению свободы;
  3. возможность создания в исправительных колониях секторов для отбывания наказания осужденными несовершеннолетними при условии обеспечения их изоляции от осужденных совершеннолетних;
  4. Предоставление администрации учреждений для предварительного заключения права использования аудиовизуальных, электронных и других технических средств для предотвращения совершения побегов и других уголовных правонарушений, нарушения порядка содержания под стражей и отбывания наказания, а также обеспечения безопасности лиц, заключенных под стражу, осужденных и персонала учреждений для предварительного заключения;
  5. возможность предоставления платных услуг по улучшенным бытовым условиям и питанию с целью улучшения условий пребывания в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу;
  6. Содержание лиц, заключенных под стражу, достигших 18-летнего возраста, в камерах отдельно от несовершеннолетних и взрослых до достижения ими 22 лет.

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