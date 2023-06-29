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Рада внесла зміни щодо роботи установ виконання покарань в умовах воєнного часу

13:19, 29 червня 2023
Зокрема передбачається врегулювання питання перебування у таборах для тримання військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі.
Рада внесла зміни щодо роботи установ виконання покарань в умовах воєнного часу
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У четвер, 29 червня, Верховна Рада на своєму засідання внесла зміни щодо роботи установ виконання покарань в умовах воєнного часу. Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув'язнення в умовах воєнного стану» № 8️2️9️2️. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Зокрема передбачається:

  1. Можливість створення у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України на період дії воєнного стану і у відбудовний період секторів максимального рівня безпеки для відбування покарання чоловіками, засудженими до довічного позбавлення волі;
  2. Врегулювання питання перебування у таборах для тримання військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі;
  3. Можливість створення у виправних колоніях секторів для відбування покарання засудженими неповнолітніми за умови забезпечення їх ізоляції від засуджених повнолітніх;
  4. Надання адміністрації установ для попереднього ув'язнення права на використання аудіовізуальних, електронних та інших технічних засобів задля запобігання вчиненню втеч та інших кримінальних правопорушень, порушенню порядку тримання під вартою та відбування покарання, а також забезпечення безпеки осіб, взятих під варту, засуджених та персоналу установ для попереднього ув'язнення;
  5. Можливість надання платних послуг з поліпшених побутових умов та харчування з метою покращення умов перебування у слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту;
  6. Тримання осіб, що взяті під варту, які досягли 18-річного віку, в камерах окремо від неповнолітніх та дорослих до досягнення ними 22 років.

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