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  1. Законодавство

Рада включила повітряні судна, які використовує МВС, до складу державної авіації

12:58, 29 червня 2023
Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо діяльності авіації Міністерства внутрішніх справ України.
Рада включила повітряні судна, які використовує МВС, до складу державної авіації
Фото: flickr.com
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Рада прийняла урядовий законопроєкт №9258 щодо діяльності авіації Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що даний законопроєкт передбачає включення Міністерства внутрішніх справ України до переліку державних органів, виконання завдань яких класифікує авіацію як державну, оскільки МВС України має у своїй системі повітряні судна, а також установи, організації та навчальні заклади, які їх експлуатують з метою виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони держави, захисту населення, забезпечення діяльності Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України, отже суб’єкти та об’єкти авіаційної діяльності системи МВС мають бути включені до складу державної авіації.

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