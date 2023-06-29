У Києві судитимуть директорку поліграфічної компанії за колаборацію з окупантами

Після початку повномасштабного вторгнення рф підприємство продовжило виготовляти поліграфічну продукцію на тимчасово окупованій території АР Крим, а його очільниця організувала механізм переміщення готової продукції на територію України.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві за колаборацію з окупантами судитимуть директорку поліграфічної компанії. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянки України за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена, будучи керівником поліграфічного підприємства в АР Крим, після анексії півострову російською федерацією, перереєструвала фірму в т.зв. «межрайонной инспенкции федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым».

«Після початку повномасштабного вторгнення рф підприємство продовжило виготовляти поліграфічну продукцію на тимчасово окупованій території АР Крим, а його очільниця організувала механізм переміщення готової продукції на територію України.

Для цього під час ввезення поліграфічних товарів на митну територію України митним органам надавалася недостовірна інформація щодо фірми-імпортера, а також країни виготовлення товару. У документах країною виробником значилася Сирія.

Надалі продукцію відвантажували на складах у Києві, після чого реалізували на території України.

Кошти, отримані від реалізації товару, через підконтрольні підприємства переправлялися на ТОТ АР Крим», — йдеться у повідомленні.

У межах слідства правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження директорки та затримати її. Жінка проживала в м. Києві, звідки продовжувала вести свій бізнес.

Обвинувальний акт наразі скеровано до суду для розгляду по суті.

Обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування відносно інших учасників злочину триває.

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