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  1. В Украине

В Киеве будут судить директора полиграфической компании за коллаборацию с оккупантами

20:28, 29 июня 2023
После начала полномасштабного вторжения рф предприятие продолжило производить полиграфическую продукцию на временно оккупированной территории АР Крым, а его руководитель организовала механизм перемещения готовой продукции на территорию Украины.
В Киеве будут судить директора полиграфической компании за коллаборацию с оккупантами
Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве за коллаборацию с оккупантами будут судить директора полиграфической компании. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, Подольской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора (ч. 4 ст. .111-1 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь руководителем полиграфического предприятия в АР Крым, после аннексии полуострова российской федерацией, перерегистрировала фирму в т.н. «межрайонной инспенкции федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым».

«После начала полномасштабного вторжения в рф  предприятие продолжило производить полиграфическую продукцию на временно оккупированной территории АР Крым, а его руководитель организовала механизм перемещения готовой продукции на территорию Украины.

Для этого при ввозе полиграфических товаров на таможенную территорию Украины таможенным органам предоставлялась недостоверная информация о фирме-импортере, а также стране изготовления товара. В документах страной производителем числилась Сирия.

В дальнейшем продукцию отгружали на складах в Киеве, после чего реализовали на территории Украины.

Денежные средства, полученные от реализации товара, через подконтрольные предприятия переправлялись на ТОТ АР Крым», — говорится в сообщении.

В рамках следствия правоохранителям удалось установить местонахождение директора и задержать ее. Женщина проживала в Киеве, откуда продолжала вести свой бизнес.

Обвинительный акт в настоящее время направлен в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемая находится под стражей.

Досудебное расследование в отношении других участников преступления продолжается.

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