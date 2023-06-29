В Киеве будут судить директора полиграфической компании за коллаборацию с оккупантами

После начала полномасштабного вторжения рф предприятие продолжило производить полиграфическую продукцию на временно оккупированной территории АР Крым, а его руководитель организовала механизм перемещения готовой продукции на территорию Украины.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве за коллаборацию с оккупантами будут судить директора полиграфической компании. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, Подольской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора (ч. 4 ст. .111-1 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь руководителем полиграфического предприятия в АР Крым, после аннексии полуострова российской федерацией, перерегистрировала фирму в т.н. «межрайонной инспенкции федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым».

«После начала полномасштабного вторжения в рф предприятие продолжило производить полиграфическую продукцию на временно оккупированной территории АР Крым, а его руководитель организовала механизм перемещения готовой продукции на территорию Украины.

Для этого при ввозе полиграфических товаров на таможенную территорию Украины таможенным органам предоставлялась недостоверная информация о фирме-импортере, а также стране изготовления товара. В документах страной производителем числилась Сирия.

В дальнейшем продукцию отгружали на складах в Киеве, после чего реализовали на территории Украины.

Денежные средства, полученные от реализации товара, через подконтрольные предприятия переправлялись на ТОТ АР Крым», — говорится в сообщении.

В рамках следствия правоохранителям удалось установить местонахождение директора и задержать ее. Женщина проживала в Киеве, откуда продолжала вести свой бизнес.

Обвинительный акт в настоящее время направлен в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемая находится под стражей.

Досудебное расследование в отношении других участников преступления продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.