Рада приняла изменения в закон об иммиграции

Закон уменьшает срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию с 1 года до 6 месяцев.

Верховная Рада на заседании 29 июня приняла изменения в закон об иммиграции №6516. За – 271 депутат. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Законом:

1. Вдосконалюються підстави надання дозволу на імміграцію

2. Факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію

3. Зменшується строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців.

4. Уточнюються наслідки вилучення посвідки на постійне проживання (примусове повернення чи примусове видворення особи)

5. Врегульовується питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули до України разом із батьками та не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом з ними", - сообщил он.

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