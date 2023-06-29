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Рада ухвалила зміни до закону про імміграцію

12:42, 29 червня 2023
Закон зменшує строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців.
Рада ухвалила зміни до закону про імміграцію
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Верховна Рада на засіданні 29 червня ухвалила зміни до закону про імміграцію №6516. За – 271 депутат. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Законом:

1. Вдосконалюються підстави надання дозволу на імміграцію

2. Факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію

3. Зменшується строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців.

4. Уточнюються наслідки вилучення посвідки на постійне проживання (примусове повернення чи примусове видворення особи)

5. Врегульовується питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули до України разом із батьками та не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом з ними", - повідомив він.

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