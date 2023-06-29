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Українці з 2024 року будуть через Дію обирати регіональні проєкти, які фінансуватиме держава

12:38, 29 червня 2023
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає, що з наступного року українці зможуть через Дію обирати проєкти регіонального розвитку, які будуть фінансуватися коштом ДФРР.
Українці з 2024 року будуть через Дію обирати регіональні проєкти, які фінансуватиме держава
Фото: shutterstock
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9165 авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких лідер фракції монобільшості Давид Арахамія про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку, яким передбачається  розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за підсумками голосування на порталі Дія починаючи з 2024 року. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів

Закон передбачає, що кошти Державного фонду регіонального розвитку будуть розподілятися залежно від того наскільки регіон постраждав від обстрілів чи окупації  

Будівництво буде відбуватись лише в тих громадах, які повністю підконтрольні Уряду України та на території яких не ведуться бойові дії.

Документ також змінює процедуру фінансування проєктів за рахунок коштів ДФРР. Передбачається, що кошти держбюджету будуть виділені на проєкт, який отримає найбільшу кількість голосів громадян на порталі чи застосунку  Дія.

При цьому встановлено обмеження спрямування коштів ДФРР проєктами з наступних категорій: критична інфраструктура ЖКГ, лікарні, ЦНАПи, укриття.

На практиці громадяни зможуть обирати проекти через портал Дія, які фінансуватимуться за рахунок коштів ДФРР лише у 2024 році. Нинішнього року після перерахування 2 мільярдів на потреби армії на це не буде коштів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у бюджеті на поточний рік пропонувалося передбачити 2 мільярди гривень на  фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Однак кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

Автор: Ярослав Конощук

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