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  1. В Україні

Майно в Іспанії на 196 млн гривень – прокуратура продовжує розслідування стосовно одеського воєнкома

12:39, 29 червня 2023
Прокуратура перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським воєнкомом Євгеном Борисовим.
Майно в Іспанії на 196 млн гривень – прокуратура продовжує розслідування стосовно одеського воєнкома
Фото: ТСН
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Прокуратура перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським воєнкомом Євгеном Борисовим. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У ході слідства перевіряється опублікована у ЗМІ інформація щодо майна членів родини посадовця за кордоном.

За цими даними, в період дії воєнного стану вони придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 196 млн гривень, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Для підтвердження цієї інформації здійснюється комплекс слідчих та процесуальних дій, а також направлено до компетентних органів Королівства Іспанії, Республіки Молдови, Румунії, Туреччини запити про міжнародну правову допомогу, зазначають у прокуратурі.

Також в рамках кримінального провадження перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби –його перебування за кордоном начебто на лікуванні.

Правоохоронці досліджують питання наявності законних підстав виїзду військової службової особи, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, за межі країни під час дії воєнного стану.

На даний час у кримінальному провадженні допитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця.

Наразі керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримка звільнено із займаної посади.

Нагадаємо, в ОК «Південь» повідомили, що військкома Євгена Борисова усунули від виконання обов'язків.

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