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  1. В Украине

Имущество в Испании на 196 млн гривен – прокуратура продолжает расследование в отношении одесского военкома

12:39, 29 июня 2023
Прокуратура проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым.
Имущество в Испании на 196 млн гривен – прокуратура продолжает расследование в отношении одесского военкома
Фото: ТСН
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Прокуратура проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В ходе следствия проверяется опубликованная в СМИ информация о имуществе членов семьи должностного лица за рубежом.

По этим данным, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 196 млн гривен, хотя официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.

Для подтверждения этой информации осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, а также направлены в компетентные органы Королевства Испании, Республики Молдовы, Румынии, Турции запросы о международной правовой помощи, отмечают в прокуратуре.

Также в рамках уголовного производства проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы – его пребывание за границей якобы на лечении.

Правоохранители исследуют вопросы наличия законных оснований выезда военного должностного лица, отвечающего за мобилизацию в регионе, за пределы страны во время действия военного положения.

В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи должностного лица.

В настоящее время руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки уволен с занимаемой должности.

Напомним, в ОК «Юг» сообщили, что военкома Евгения Борисова отстранили от исполнения обязанностей.

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