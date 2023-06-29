Имущество в Испании на 196 млн гривен – прокуратура продолжает расследование в отношении одесского военкома

Прокуратура проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым.

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Прокуратура проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



В ходе следствия проверяется опубликованная в СМИ информация о имуществе членов семьи должностного лица за рубежом.



По этим данным, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 196 млн гривен, хотя официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.



Для подтверждения этой информации осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, а также направлены в компетентные органы Королевства Испании, Республики Молдовы, Румынии, Турции запросы о международной правовой помощи, отмечают в прокуратуре.



Также в рамках уголовного производства проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы – его пребывание за границей якобы на лечении.



Правоохранители исследуют вопросы наличия законных оснований выезда военного должностного лица, отвечающего за мобилизацию в регионе, за пределы страны во время действия военного положения.



В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи должностного лица.



В настоящее время руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки уволен с занимаемой должности.

Напомним, в ОК «Юг» сообщили, что военкома Евгения Борисова отстранили от исполнения обязанностей.

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