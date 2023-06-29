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Британская разведка объяснила ценность сбитого вагнеровцами российского самолета Ил-22М

19:34, 29 июня 2023
Отмечается, что рф использовала самолеты Ил-22M для управления силами вторжения в Украину.
Британская разведка объяснила ценность сбитого вагнеровцами российского самолета Ил-22М
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россия использовала самолеты Ил-22M, один из которых был сбит во время бунта Пригожина, для управления силами вторжения в Украину, поэтому потеря этого самолета повлияет на российские воздушные и наземные операции. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что 24 июня силами ПВО группы Вагнер были сбиты российские военные вертолеты и самолет ВКС Ил-22М, а Ил-22M является частью небольшого парка из 12 самолетов, используемых для управления воздушным движением и радиорелейной связи.

По данным британской разведки, эти самолеты сыграли ключевую роль в организации российских войск в войне с Украиной, и, учитывая особую ценность, действовали далеко за пределами досягаемости украинской ПВО.

"В краткосрочной перспективе психологический шок от такой потери большого количества экипажей почти наверняка подорвет моральный дух российских ВКС. В более долгосрочной перспективе существует реальная вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется сократить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом. Это, вероятно, подорвет способность рф командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций", - считают в Минобороны Британии.

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