Британська розвідка пояснила цінність збитого вагнерівцями російського літака Іл-22М

Зазначається, що рф використовувала літаки Іл-22M для керування силами вторгнення в Україну.

росія використовувала літаки Іл-22M, один з яких було збито під час бунту Пригожина, для керування силами вторгнення в Україну, тому втрата цього літака вплине на російські повітряні і наземні операції. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що 24 червня силами ППО групи Вагнер було збито російські військові гелікоптери та літак ВКС Іл-22М, а Іл-22M є частиною невеликого парку з 12 літаків, що використовуються для управління повітряним рухом і радіорелейного зв'язку.

За даними британської розвідки, ці літаки відіграли ключову роль в організації російських військ у війні з Україною, і вони, враховуючи особливу цінність, діяли далеко за межами досяжності української ППО.

"У короткостроковій перспективі психологічний шок від такої втрати великої кількості екіпажів майже напевно підірве моральний дух російських ВКС. У більш довгостроковій перспективі існує реальна ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться скоротити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність рф командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій", - вважають у Міноборони Британії.

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