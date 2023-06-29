Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Помічник судді викрав електронний ключ судді, підробив рішення суду та надав його позивачу в обмін на гроші

Скандал в Очаківському суді Миколаївської області.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Оголошено конкурс на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора – відомі умови

В конкурсі на 56 вакантних посад зможуть взяти участь тільки діючі прокурори.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Для суддів буде запроваджено періодичний поліграф, - Зеленський увів в дію рішення РНБО

Зеленський увів в дію рішення РНБО про подолання корупції у судах, - що у ньому.

  1. В Україні
  2. / У світі

Британська розвідка пояснила цінність збитого вагнерівцями російського літака Іл-22М

19:34, 29 червня 2023
Зазначається, що рф використовувала літаки Іл-22M для керування силами вторгнення в Україну.
Британська розвідка пояснила цінність збитого вагнерівцями російського літака Іл-22М
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

росія використовувала літаки Іл-22M, один з яких було збито під час бунту Пригожина, для керування силами вторгнення в Україну, тому втрата цього літака вплине на російські повітряні і наземні операції. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що 24 червня силами ППО групи Вагнер було збито російські військові гелікоптери та літак ВКС Іл-22М, а Іл-22M є частиною невеликого парку з 12 літаків, що використовуються для управління повітряним рухом і радіорелейного зв'язку.

За даними британської розвідки, ці літаки відіграли ключову роль в організації російських військ у війні з Україною, і вони, враховуючи особливу цінність, діяли далеко за межами досяжності української ППО.

"У короткостроковій перспективі психологічний шок від такої втрати великої кількості екіпажів майже напевно підірве моральний дух російських ВКС. У більш довгостроковій перспективі існує реальна ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться скоротити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність рф командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій", - вважають у Міноборони Британії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва