ID-картка за $1100: киянин налагодив виробництво і збут підроблених документів на замовлення

Киянин разом із трьома спільниками виготовляли на замовлення підроблені паспорти, посвідчення та довідки.

Фото: gp.gov.ua

Киянин організував «виробництво» підроблених документів на замовлення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, житель Києва налагодив мережу виготовлення підроблених документів – паспортів громадян України, в тому числі для виїзду за кордон, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, в тому числі іноземних зразків, нотаріальних довіреностей, довідок про непридатність до проходження військової служби, дипломів, сертифікатів, тощо.

До незаконної діяльності чоловік залучив ще трьох спільників з Київщини, Рівного та Харкова. Вони займалися пошуком клієнтів та виконували роль кур’єра.

Відомо, що підроблені документи підозрювані виготовляли на замовлення зацікавлених осіб, і в подальшому відправляли їх поштою за грошову винагороду.



У прокуратурі зазначають, що вартість таких документів залежала від складності та терміновості виготовлення.

Так, підроблена ID-картка громадянина України коштувала 1,1 тисяч доларів США , посвідчення водія – 600 доларів США, а висновки медкомісій про непридатність до військової служби за станом здоров’я – від 5 до 10 тисяч доларів США.



Щомісяця підозрювані підробляли понад 100 різних документів.

Під час понад 100 обшуків на території дванадцяти областей правоохоронці вилучили пристрої для друку, комп’ютерну техніку, плівки для ламінування з голографічними захисними елементами, бланки документів, печатки, штампи, інші витратні матеріали, грошові кошти і транспортні засоби.



Наразі організатору та іншим учасникам злочинного угруповання обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн гривень кожному.

Фото: gp.gov.ua

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