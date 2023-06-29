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  1. В Україні

Україна ратифікувала декілька угод з ЄС у сфері економіки

12:12, 29 червня 2023
Депутати підтримали ратифікацію Угоди про участь України в Програмі для співробітництва в митній сфері.
Україна ратифікувала декілька угод з ЄС у сфері економіки
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На пленарному засіданні 29 червня Верховна Рада ратифікувала декілька угод з ЄС у сфері економіки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Україна ратифікувала декілька важливих угод у сфері економіки:

№0207 - Угоди між Україною та ЄС щодо участі України в програмі "Єдиний ринок", ЗА -260

№0198 - ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про участь України в Програмі для співробітництва в митній сфері, ЗА - 264

№0203 -Угоди між Україною та ЄС щодо участі України в програмі у для співробітництва в галузі оподаткування "Fiscalis", ЗА - 265",  - повідомив він.

Нагадаємо, що  Рада дозволила виділити додаткові 2 мільярди гривень на армію.

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