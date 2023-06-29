Украина ратифицировала несколько соглашений с ЕС в сфере экономики

Депутаты поддержали ратификацию Соглашения об участии Украины в Программе для сотрудничества в таможенной сфере.

На пленарном заседании 29 июня Верховная Рада ратифицировала несколько соглашений с ЕС по экономике. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Украина ратифицировала несколько важных соглашений в сфере экономики:

№0207 - Соглашения между Украиной и ЕС по участию Украины в программе "Единый рынок", ЗА -260

№0198 - ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС об участии Украины в Программе для сотрудничества в таможенной сфере, ЗА - 264

№0203 -Соглашения между Украиной и ЕС по участию Украины в программе для сотрудничества в области налогообложения "Fiscalis", ЗА - 265", - сообщил он.

Напомним, что Рада разрешила выделить дополнительные 2 миллиарда гривен на армию.

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