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  1. В Украине

ID-карта за $1100: киевлянин наладил производство и сбыт поддельных документов под заказ

12:25, 29 июня 2023
Киевлянин вместе с тремя сообщниками изготовляли под заказ поддельные паспорта, удостоверения и справки.
ID-карта за $1100: киевлянин наладил производство и сбыт поддельных документов под заказ
Фото: gp.gov.ua
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Киевлянин организовал «производство» поддельных документов по заказу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, житель Киева наладил сеть изготовления поддельных документов – паспортов граждан Украины, в том числе для выезда за границу, водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, в том числе иностранных образцов, нотариальных доверенностей, справок о непригодности к прохождению военной службы, дипломов, сертификатов и т.д.

К незаконной деятельности мужчина привлек еще трех подельников из Киевщины, Ровно и Харькова. Они занимались поиском клиентов и выполняли роль курьера.

Известно, что поддельные документы подозреваемые производили по заказу заинтересованных лиц, и в дальнейшем отправляли их по почте за денежное вознаграждение.

В прокуратуре отмечают, что стоимость таких документов зависила от сложности и срочности изготовления.

Так, поддельная ID-карта гражданина Украины стоила 1,1 тысячи долларов США, водительское удостоверение – 600 долларов США, а выводы медкомиссий о непригодности к военной службе по состоянию здоровья – от 5 до 10 тысяч долларов США.

Ежемесячно подозреваемые подрабатывали более 100 разных документов.

В ходе более 100 обысков на территории двенадцати областей правоохранители изъяли устройства для печати, компьютерную технику, пленки для ламинирования с голографическими защитными элементами, бланки документов, печати, штампы, другие расходные материалы, денежные средства и транспортные средства.

На сегодня организатору и другим участникам преступной группировки избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен каждому.

Фото: gp.gov.ua

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