Рада включила воздушные суда, которые использует МВД, в состав государственной авиации

Рада поддержала правительственный законопроект о деятельности авиации Министерства внутренних дел Украины.

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Рада приняла правительственный законопроект №9258 о деятельности авиации Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что данный законопроект предусматривает включение Министерства внутренних дел Украины в перечень государственных органов, выполнение задач которых классифицирует авиацию как государственную, поскольку МВД Украины имеет в своей системе воздушные суда, а также учреждения, организации и учебные заведения, которые их эксплуатируют с целью выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны государства, защиты населения, обеспечения деятельности Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины, следовательно, субъекты и объекты авиационной деятельности системы МВД должны быть включены в состав государственной авиации.

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