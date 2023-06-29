Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем

Верховная Рада приняла закон об адаптации тюремной системы к реалиям войны, - Денис Малюська.

Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в российском плену

Парламентарии одобрили во втором чтении и целом законопроект, которым предусматривается расширение перечня документов для подтверждения пребывания лица в плену в РФ.

За посредничество в «решении вопросов» в судах грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому вводится ответственность за посредничество в «решении вопросов» в судах.

Рада приняла закон о противодействии иммиграции через фиктивные браки

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом закон об обязательной проверке лиц относительно возможной иммиграции в Украину из-за фиктивного брака.

  1. Законодательство

Рада включила воздушные суда, которые использует МВД, в состав государственной авиации

12:58, 29 июня 2023
Рада поддержала правительственный законопроект о деятельности авиации Министерства внутренних дел Украины.
Рада включила воздушные суда, которые использует МВД, в состав государственной авиации
Фото: flickr.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Рада приняла правительственный законопроект №9258 о деятельности авиации Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что данный законопроект предусматривает включение Министерства внутренних дел Украины в перечень государственных органов, выполнение задач которых классифицирует авиацию как государственную, поскольку МВД Украины имеет в своей системе воздушные суда, а также учреждения, организации и учебные заведения, которые их эксплуатируют с целью выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны государства, защиты населения, обеспечения деятельности Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины, следовательно, субъекты и объекты авиационной деятельности системы МВД должны быть включены в состав государственной авиации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео