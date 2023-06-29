Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в плену рф

Верховная Рада приняла законопроект, которым, в частности, факт пребывания в плену официально будет устанавливаться документом, подтверждающим участие лица в мероприятиях по защите населения и интересов государства в вооруженной агрессии рф.

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9199, которым предлагается расширить перечень документов для подтверждения пребывания лица в плену в рф. Факт пребывания в плену официально будет устанавливаться документом, подтверждающим участие личности в мероприятиях по защите населения и интересов государства в вооруженной агрессии рф . Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что данным законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей», в соответствии с которыми:

– перечень оснований для установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины дополняется документом, подтверждающим участие лица в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины ( в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части первой статьи 4 Закона);

– положения Закона приводятся в соответствие с действующим законодательством, в частности, вместо формулировки «временно оккупированные территории Украины» применяется «временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины», а вместо формулировки «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» используется формулировка «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную политику по вопросам временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины».

Кроме того, из перечня законодательных актов, составляющих базу для законодательства о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии, исключается Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» как утративший силу.

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