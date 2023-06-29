Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Помощник судьи похитил электронный ключ судьи, подделал решение суда и отдал его истцу в обмен на деньги

Скандал в Очаковском суде Николаевской области.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Объявлен конкурс на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора – известны условия

В конкурсе на 56 вакантных должностей смогут принять участие только действующие прокуроры.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Для судей будет введен периодический полиграф, - Зеленский ввел в действие решение СНБО

Зеленский ввел в действие решение СНБО о преодолении коррупции в судах - что в нем.

  1. Законодательство

Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в плену рф

21:42, 29 июня 2023
Верховная Рада приняла законопроект, которым, в частности, факт пребывания в плену официально будет устанавливаться документом, подтверждающим участие лица в мероприятиях по защите населения и интересов государства в вооруженной агрессии рф.
Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в плену рф
Фото: 72 ОМБр
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9199, которым предлагается расширить перечень документов для подтверждения пребывания лица в плену в рф. Факт пребывания в плену официально будет устанавливаться документом, подтверждающим участие личности в мероприятиях по защите населения и интересов государства в вооруженной агрессии рф . Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что данным законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей», в соответствии с которыми:

– перечень оснований для установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины дополняется документом, подтверждающим участие лица в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины ( в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части первой статьи 4 Закона);

– положения Закона приводятся в соответствие с действующим законодательством, в частности, вместо формулировки «временно оккупированные территории Украины» применяется «временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины», а вместо формулировки «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» используется формулировка «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную политику по вопросам временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины».

Кроме того, из перечня законодательных актов, составляющих базу для законодательства о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии, исключается Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» как утративший силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва