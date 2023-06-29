Рада приняла закон о противодействии иммиграции через фиктивные браки

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом закон об обязательной проверке лиц относительно возможной иммиграции в Украину из-за фиктивного брака.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №6516 о внесении изменений в закон «Об иммиграции», которым предусматривается проведение проверки относительно возможной фиктивности браков претендентов на иммиграцию.

Принятым документом закон об иммиграции дополняется новой статьей 4-1 и установлено, что брак с гражданином Украины для иммигранта не является основанием для получения разрешения на иммиграцию, если:

один из супругов получил материальную компенсацию в обмен на согласие на заключение брака, если это не обязательно при заключении брака за пределами Украины;

супруги не проживают совместно или не ведут совместное домашнее хозяйство;

супруги не встречались или не общались до заключения брака;

супруги не говорят на языке, понятном друг другу;

один из супругов ранее уже состоял в браке с гражданином Украины или иммигрантом, не признанным основанием для предоставления разрешения на иммиграцию;

супруги ничего не знают о личной жизни друг друга.

Кроме того миграционная служба откажет в разрешении на иммиграцию если муж и жена не подадут заявление лично.

Согласно закону Государственная миграционная служба уполномочена проверить перед выдачей разрешения на иммиграцию брак на предмет фиктивности. Письменный отказ от прохождения такой проверки является основанием для отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию.

Как отмечается в пояснительной записке, введение таких проверок связано с тем, что проведенный СБУ мониторинг миграционных процессов за 2018—2020 годы показал широкое распространение способа легализации иностранцев через заключение брака. В частности, за последние два года в несколько раз увеличилось количество попыток переправки в Украину граждан Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака якобы под предлогом объединения семьи в связи с бракосочетанием с гражданками Украины или иммигрантками, получившими право на постоянное проживание. в Украине.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий обязательство сдать отпечатки пальцев для принятия или выхода из гражданства Украины.

Автор: Ярослав Конощук

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