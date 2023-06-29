С 1 июля отделения Укрпочты будут работать по новому графику

Укрпочта продлила время работы большинства своих отделений.

Фото из открытых источников

С 1 июля большинство отделений Укрпочты будут работать по-новому. Теперь они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни. Об этом заявили в пресс-службе компании.



Так, отделения почтовой связи, расположенные в торговых центрах и территориях рынков, будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного торгового центра или рынка.



Также Укрпочта постепенно просматривает графики работ сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2-3 дня в неделю, теперь дверь отделений будет открыта для клиентов в течение 5 дней.



В компании советуют перед посещением почтовых отделений проверить обновленный график работы отделений на сайте, в приложении Укрпочты, в чат-боте или контакт-центре по номеру 0 800 300 545.



В Укрпочте отмечают, что в дальнейшем планируют снова обновить графики работы отделений, чтобы максимально стандартизировать их.

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