Стало відомо, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон під час війни

Через початок літнього сезону суттєво зросла кількість осіб, які перетинають державний кордон під час війни. У Державній прикордонній службі зазначають, що цифра збільшилась до 100-110 тисяч.
У ДПСУ вказують, що 45% чоловіків у віці 18-60 років, які перетинають державний кордон під час повномасштабної війни, є водіями, які працюють на підприємствах.
16% чоловіків, які виїжджають за кордон, є багатодітними батьками, ще 16% – мають інвалідність.
7% є непридатними до військової служби, а 6% – перевізниками гуманітарного вантажу.
10% «виїзних» чоловіків належать до наступних категорій:
- супроводжують осіб з інвалідністю;
- мають службове відрядження;
- заброньовані за органами влади;
- самостійно виховують дитину до 18 років.
За даними прикордонників, через початок літнього сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, зросла до 100-110 тисяч.
«Багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах», – розповідають у Державній прикордонній службі.
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