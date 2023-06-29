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  1. В Україні

Стало відомо, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон під час війни

16:25, 29 червня 2023
Через початок літнього сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, зросла до 100-110 тисяч.
Стало відомо, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон під час війни
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Через початок літнього сезону суттєво зросла кількість осіб, які перетинають державний кордон під час війни. У Державній прикордонній службі зазначають, що цифра збільшилась до 100-110 тисяч.

У ДПСУ вказують, що 45% чоловіків у віці 18-60 років, які перетинають державний кордон під час повномасштабної війни, є водіями, які працюють на підприємствах.

16% чоловіків, які виїжджають за кордон, є багатодітними батьками, ще 16% – мають інвалідність.

7% є непридатними до військової служби, а 6% – перевізниками гуманітарного вантажу.

10% «виїзних» чоловіків належать до наступних категорій:

  • супроводжують осіб з інвалідністю;
  • мають службове відрядження;
  • заброньовані за органами влади;
  • самостійно виховують дитину до 18 років.

За даними прикордонників, через початок літнього сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, зросла до 100-110 тисяч.

«Багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах», – розповідають у Державній прикордонній службі.

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