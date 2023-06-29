У Канаді запустили перший потяг на водні

Поїзд використовує близько 50 кілограмів водню на день, що замінює близько 500 літрів дизельного пального.

Фото: CBC

У Канаді почав перевозити пасажирів перший у Північній Америці поїзд, який працює на водні. Про це повідомляє CBC.

Повідомляється, що це демонстрація того, як електроенергія, що зберігається у вигляді водню, може замінити дизельне пальне на неелектрифікованих залізницях.

Прихильники використання водню в подібних випадках стверджують, що це може підвищити обізнаність серед людей і рівень довіри до нової технології.

Туристичний потяг на водні курсуватиме з водоспаду Монморансі в Квебеку до Бе-Сен-Поля з середи по неділю до 30 вересня. Два його вагони розраховані на 120 пасажирів.

Поїзд використовує близько 50 кілограмів водню на день, що замінює близько 500 літрів дизельного пального.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.