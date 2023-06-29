В Канаде запустили первый поезд на водороде

В Канаде начал перевозить пассажиров первый в Северной Америке поезд, работающий на водороде. Об этом сообщает CBC.
Сообщается, что это демонстрация того, как электроэнергия, хранящаяся в виде водорода, может заменить дизельное топливо на неэлектрифицированных железных дорогах.
Поклонники использования водорода в подобных случаях утверждают, что это может повысить осведомленность среди людей и уровень доверия к новой технологии.
Туристический поезд на водороде будет курсировать от водопада Монморанси в Квебеке до Бе-Сен-Поля со среды по воскресенье до 30 сентября. Два его вагона рассчитаны на 120 пассажиров.
Поезд использует около 50 кг водорода в день, что заменяет около 500 литров дизельного горючего.
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