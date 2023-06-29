Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.

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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №8292 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о функционировании учреждений исполнения наказаний и учреждений предварительного заключения в условиях военного времени, которым разрешается привлекать подразделения Нацгвардии для пресечения побегов, бунтов и других противоправных действий осужденных колониях, а также внедряются платные услуги в СИЗО. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов.

Законом внесены изменения в статью 105 Уголовно-исполнительного кодекса (Режим особых условий в колониях) и установлено, что для прекращения групповых противоправных действий осужденных и ликвидации их последствий по решению руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, или руководителя его территориального органа используются силы и средства колонии, органов и учреждений исполнения наказаний, а в случае необходимости с разрешения Министра внутренних дел Украины, Председателя Национальной полиции, руководителя территориального органа Национальной полиции, командующего Национальной гвардией Украины, руководителя оперативно-территориального объединения Национальная гвардия Украины – органов и подразделений Национальной полиции, соединений, воинских частей Национальной гвардии Украины. В предыдущей редакции статьи предполагалось привлечение максимум подразделений Нацполиции.

О введении режима особых условий в учреждениях исполнения наказаний безотлагательно уведомляется министр юстиции.

Также внесены изменения в закон о предварительном заключении и предусмотрено, что «при наличии технической возможности в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины могут оборудоваться камеры с улучшенными условиями содержания».

Предоставление лицам, заключенным под стражу, платных камер осуществляется на добровольной основе. Оплата таких услуг производится лицом, заключенным под стражу, или другими лицами за свой счет. То есть по желанию заключенным в СИЗО могут предоставляться платные услуги.

Порядок предоставления лицам, заключенным под стражу, платных услуг по обеспечению улучшенных условий содержания, а также перечень таких услуг определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», троих сотрудников Херсонского СИЗО подозревают в госизмене.

Автор: Ярослав Конощук

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