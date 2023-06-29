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В Италии футболистам запретили футболки с номером 88

22:43, 29 июня 2023
Федерация футбола страны ввела запрет в рамках кампании по борьбе с антисемитизмом.
В Италии футболистам запретили футболки с номером 88
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Футболисты, выступающие в Италии, больше не смогут играть под номером 88. Причем это касается не только Серии А, а и всех официальных турниров под эгидой Итальянской федерации футбола, которая и ввела подобный запрет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Это решение связано с кампанией по борьбе с антисемитизмом. Соответствующую декларацию 27 июня подписали министр внутренних дел Италии, глава Министерства молодежи и спорта, координатор по борьбе с антисемитизмом и FIGC.

Цифра 88 в Италии имеет специфическое значение в контексте ультраправых идеологий. Исторически данное число используется в альтернативных фанатских как символическое обозначение для чествования фашистского диктатора Бенито Муссолини, который был соратником Адольфа Гитлера.

Собственно цифра 8 в идеологии представителей ультраправых движений указывает на латинскую букву "H", а две восьмерки используют для обозначения фразы "Heil Hitler", которая использовалась в нацистской Германии.

"Мир футбола объединен в борьбе против антисемитизма и всех форм дискриминации. Наш спорт должен быть все более инклюзивным и одновременно эффективным средством для донесения положительных месседжей. Благодаря своим глубочайшим ценностям и исключительной коммуникативной силе футбол предлагает себя как инструмент гражданского сознания для воспитания и уважения", - прокомментировал нововведение президент FIGC Габриэле Гравина.

Отметим, что номер 88 выбрали для выступлений несколько известных игроков, выступающих в чемпионате Италии.

В частности, эти цифры нанесены на игровой форме хорватов Марио Пашалича из Аталанты и Томы Башича из Лацио.

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