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В Украине повысились тарифы на воду: сколько придется платить

16:04, 29 июня 2023
Поднятие цен будет в 2 этапа: с 1 июля по 31 августа и с 1 сентября.
В Украине повысились тарифы на воду: сколько придется платить
Фото: odessa-life.od.ua
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В четверг, 29 июня, состоялось заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в результате которого подняли цены на водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Поднятие цен будет в 2 этапа: с 1 июля по 31 августа и с 1 сентября.

В частности, это обусловлено, в первую очередь, увеличением стоимости электроэнергии и еще рядом причин. Однако в НКРЭКУ отметили, что увеличение тарифов происходит по согласованию военных администраций или уполномоченных органов.

В НКРЭПК отмечают, что поднять тарифы в 2 этапа решили из-за вероятного негативного восприятия поднятия стоимости обществом.

Средний рост цен на воду по областям – 30%.

«В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн», - рассказали в ведомстве.

Там подчеркивают, что повышением стоимости воды будет обеспечено наличие воды в кранах и ее качество.

А финансовое состояние потребителей, получающих субсидии, с сегодняшнего решения не изменится. Им в автоматическом порядке будет перечислен размер субсидий.

«Если тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод не будут покрывать экономически обоснованные затраты на себестоимость этих услуг, последствия могут быть негативными.

Отсутствие тарифных средств на реагенты повлияет на качество воды и будет представлять угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Ухудшится состояние расчетов водоканалов за электрическую энергию, возникнет задолженность, что негативно повлияет на энергетическую отрасль.

Также повысится уровень износа сетей и оборудования, увеличится количество аварийных ситуаций и время на возобновление работы систем водоснабжения и водоотвода.

К тому же это приведет к оттоку квалифицированных кадров на водоканалах из-за ненадлежащего уровня заработной платы», - говорится в разъяснении.

Тарифы для лицензиатов НКРЭКУ последний раз пересматривались еще до широкомасштабной войны с рф, в декабре 2021 года.

Ранее мы писали, что летом украинцам придется платить больше за некоторые коммунальные услуги. В частности, сумма в платежках за электроэнергию вырастет примерно на 250 гривен.

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