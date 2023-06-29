В Україні підвищилися тарифи на воду: скільки доведеться платити

Підняття цін буде в 2 етапи: з 1 липня до 31 серпня і з 1 вересня.

Фото: odessa-life.od.ua

У четвер, 29 червня, відбулось засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в результаті якого підняли ціни на водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Підняття цін буде в 2 етапи: з 1 липня до 31 серпня і з 1 вересня.

Зокрема, це зумовлено, в першу чергу збільшенням вартості електроенергії та ще низкою причин. Однак, у НКРЕКП зауважили, що збільшення тарифів відбувається за погодженням військових адміністрацій або уповноважених органів.

В НКРЕПК зазначають, що підняти тарифи в 2 етапи вирішили через ймовірне негативне сприйняття підняття вартості суспільством.

Середня зростання цін на воду по областях — 30%.

«У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн», - розповіли у відомствіф.

Там зазначають, що підняттям вартості води буде забезпечено наявність води в кранах та її якість.

А фінансовий стан споживачів, які отримують субсидії, від сьогоднішнього рішення не зміниться. Їм в автоматичному порядку буде перераховано розмір субсидій.

«Якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, наслідки можуть бути негативними.

Відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно буде впливати на енергетичну галузь.

Також підвищиться рівень зношеності мереж та обладнання, збільшиться кількість аварійних ситуацій та час на відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення.

До того ж, це спричинить відтік кваліфікованих кадрів на водоканалах через неналежний рівень заробітної плати», - йдеться у роз'ясненні.

Тарифи для ліцензіатів НКРЕКП востаннє переглядалися ще до широкомасштабної війни з рф, у грудні 2021 року.

Раніше ми писали, що влітку українцям доведеться платити більше за деякі комунальні послуги. Зокрема, сума у платіжках за електроенергію зросте приблизно на 250 гривень.

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