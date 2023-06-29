Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО

Передбачається залучення Нацгвардії до припинення групових протиправних дій засуджених у колонії, а також надання платних послуг у СІЗО.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

В Україні підвищилися тарифи на воду: скільки доведеться платити

16:04, 29 червня 2023
Підняття цін буде в 2 етапи: з 1 липня до 31 серпня і з 1 вересня.
В Україні підвищилися тарифи на воду: скільки доведеться платити
Фото: odessa-life.od.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 29 червня, відбулось засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в результаті якого підняли ціни на водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Підняття цін буде в 2 етапи: з 1 липня до 31 серпня і з 1 вересня.

Зокрема, це зумовлено, в першу чергу збільшенням вартості електроенергії та ще низкою причин. Однак, у НКРЕКП зауважили, що збільшення тарифів відбувається за погодженням військових адміністрацій або уповноважених органів.

В НКРЕПК зазначають, що підняти тарифи в 2 етапи вирішили через ймовірне негативне сприйняття підняття вартості суспільством.

Середня зростання цін на воду по областях — 30%. 

«У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн», - розповіли у відомствіф.

Там зазначають, що підняттям вартості води буде забезпечено наявність води в кранах та її якість.

А фінансовий стан споживачів, які отримують субсидії, від сьогоднішнього рішення не зміниться. Їм в автоматичному порядку буде перераховано розмір субсидій.

«Якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, наслідки можуть бути негативними.

Відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно буде впливати на енергетичну галузь.

Також підвищиться рівень зношеності мереж та обладнання, збільшиться кількість аварійних ситуацій та час на відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення.

До того ж, це спричинить відтік кваліфікованих кадрів на водоканалах через неналежний рівень заробітної плати», - йдеться у роз'ясненні.

Тарифи для ліцензіатів НКРЕКП востаннє переглядалися ще до широкомасштабної війни з рф, у грудні 2021 року.

Раніше ми писали, що влітку українцям доведеться платити більше за деякі комунальні послуги. Зокрема, сума у платіжках за електроенергію зросте приблизно на 250 гривень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео