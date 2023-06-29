У МЗС показали, як зараз виглядає місто-фортеця Бахмут, фото

Бахмут перетворився на руїни.

Фото: МЗС

Місто-фортеця Бахмут Донецької області, де тривають важкі бої, російські окупанти перетворили на руїни. Про це повідомляє МЗС України.

"Це українське місто Бахмут. Точніше, таким воно було. Те, на що його перетворили росіяни, навряд чи можна назвати містом - руїни колись гарного містечка з розвиненою інфраструктурою та прекрасною архітектурою", - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що росія позбавила Бахмут цивілізованого і щасливого життя.

Фото: МЗС

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.