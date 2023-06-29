У ЗСУ закликали мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися

Російські окупанти щодня тероризують територію Сумщини, ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та наносять удари з повітря керованими авіаційними боєприпасами, зазначив Сергій Наєв.

Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися через постійні обстріли ворога. Зараз цей напрямок у Північній операційній зоні залишається найбільш небезпечним. Про це йдеться в Телеграм-каналі Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"Ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи – росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та наносить удари з повітря керованими авіаційними боєприпасами. Одна з таких бомб розвалила дитячий садок в селі поблизу кордону", - сказано у заяві командування.

Там наголошують, що більшість жертв та постраждалих об’єктів складають саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи. Писарівка, Білопілля, Юнаківка – назви цих населених пунктів з прикрою періодичністю з’являються у щоденних зведеннях

"Прикордонні населенні пункти щодня потерпають від ворожих обстрілів. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав одну родину місцевих мешканців терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати", - закликав Наєв, підкресливши, що Сили оборони України надійно утримують свої позиції і займаються щоденною бойовою роботою на цьому напрямку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.