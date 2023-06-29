Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Українці з 2024 року будуть через Дію обирати регіональні проєкти, які фінансуватиме держава

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає, що з наступного року українці зможуть через Дію обирати проєкти регіонального розвитку, які будуть фінансуватися коштом ДФРР.

Залучення міжнародних партнерів до процесу добору суддів КСУ було закладене у Конституції ще з 2016 року, - Денис Маслов

До законопроекту про відбір суддів Конституційного Суду України за допомогою міжнародних експертів подали 435 поправок.

За посередництво у «вирішенні питань» в судах буде загрожувати позбавлення волі до 15 років з конфіскацією

Народні депутати зареєстрували законопроект, за яким вводиться відповідальність за посередництво у «вирішенні питань» в судах.

Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Рада збільшила штраф за найм іноземців без дозволу на роботу

Депутати схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт про збільшення штрафу для компаній, які наймають іноземців без оформлення дозволу на роботу.

  1. В Україні

У ЗСУ закликали мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися

22:00, 29 червня 2023
Російські окупанти щодня тероризують територію Сумщини, ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та наносять удари з повітря керованими авіаційними боєприпасами, зазначив Сергій Наєв.
У ЗСУ закликали мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися через постійні обстріли ворога. Зараз цей напрямок у Північній операційній зоні залишається найбільш небезпечним. Про це йдеться в Телеграм-каналі Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"Ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи – росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та наносить удари з повітря керованими авіаційними боєприпасами. Одна з таких бомб розвалила дитячий садок в селі поблизу кордону", - сказано у заяві командування.

Там наголошують, що більшість жертв та постраждалих об’єктів складають саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи. Писарівка, Білопілля, Юнаківка – назви цих населених пунктів з прикрою періодичністю з’являються у щоденних зведеннях

"Прикордонні населенні пункти щодня потерпають від ворожих обстрілів. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав одну родину місцевих мешканців терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати", - закликав Наєв, підкресливши, що Сили оборони України надійно утримують свої позиції і займаються щоденною бойовою роботою на цьому напрямку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва