Триває активна підготовка пропозицій щодо впровадження Закону про адміністративну процедуру, — Шуляк

Наразі триває активна підготовка пропозицій щодо впровадження Закону «Про адміністративну процедуру», який набуде чинності 15 грудня 2023 року. Про це повідомила Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Внесення змін до чинного законодавства для імплементації положень даного Закону суттєво позначиться на відносинах органів влади з громадянами та бізнесом.
«Це є особливо актуальним сьогодні, коли Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу», – підкреслила Шуляк.
За її словами, зараз триває масштабне навчання положенням Закону України «Про адміністративну процедуру» державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та суддів адміністративних судів.
Комітет пропонує ознайомитись з науково-практичним коментарем до Закону України «Про адміністративну процедуру».
Шуляк наголошує, що вивчення зазначеного коментаря сприятиме забезпеченню всебічної підготовки до впровадженню Закону. Документ покликаний допомогти публічним службовцям та іншим фахівцям у практичному застосуванні Закону.
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