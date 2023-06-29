Триває активна підготовка пропозицій щодо впровадження Закону про адміністративну процедуру, — Шуляк

Зараз триває масштабне навчання положенням Закону «Про адміністративну процедуру» державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та суддів адміністративних судів.

Наразі триває активна підготовка пропозицій щодо впровадження Закону «Про адміністративну процедуру», який набуде чинності 15 грудня 2023 року. Про це повідомила Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Внесення змін до чинного законодавства для імплементації положень даного Закону суттєво позначиться на відносинах органів влади з громадянами та бізнесом.

«Це є особливо актуальним сьогодні, коли Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу», – підкреслила Шуляк.

За її словами, зараз триває масштабне навчання положенням Закону України «Про адміністративну процедуру» державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та суддів адміністративних судів.

Комітет пропонує ознайомитись з науково-практичним коментарем до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Шуляк наголошує, що вивчення зазначеного коментаря сприятиме забезпеченню всебічної підготовки до впровадженню Закону. Документ покликаний допомогти публічним службовцям та іншим фахівцям у практичному застосуванні Закону.

Раніше ми писали про провадження закону про адмінпроцедуру: вийшов посібник для публічних службовців.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.