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Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

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Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

15:31, 29 червня 2023
Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.
Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон
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29 червня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 7574-д щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Як зазначив член Комітету Верховної Ради з питань правової політики, голова робочої групи з питань цифровізації Роман Бабій, над законопроектом №7574-д наполегливо працювали останні місяці.

«Він робить обов'язковою реєстрацію електронних кабінетів в ЄСІТС для юридичних осіб у разі їх участі в судових процесах, та закріплює «процесуальну відповідальність» за невиконання цього обов'язку для всіх, хто має зареєструватися (а це, крім юросіб, також всі державні і муніципальні органи, адвокати, нотаріуси, виконавці, судові експерти та арбітражні керуючі).

Реєструвати електронні кабінети в ЄСІТС потрібно було і раніше (за виключенням юросіб), та не було відповідальності за невиконання цього обов'язку і відповідно це робили далеко не всі.

Комунікація з судом та подання документів через електронний кабінет - це про зручність, економію коштів та часу для всіх учасників судового процесу.

Рухаємося далі на шляху цифровізації судових процесів», - зазначив Роман Бабій.  

Слід зауважити, що до другого читання текст законопроекту зазнав змін. Яких саме, ми розповімо у наступних публікаціях.

За словами голови Комітету Дениса Маслова, ухвалений Закон стосується державних органів та ОМС, переважної більшості представників юридичних професій, а також всіх юридичних осіб незалежно від форми власності. Спочатку Закон почне діяти в господарському процесі, а згодом і в цивільному та адміністративному.

Автор: Наталя Мамченко

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