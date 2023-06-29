Парламент зробив крок до створення парку-пам'ятника «Межигір'я»

Рада у першому читанні підтримала законопроект, яким передбачено створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я».

Верховна Рада збирається підтримати пропозицію уряду щодо перетворення колишньої резиденції Януковича "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. За відповідний законопроєкт №9354 у першому читанні проголосували 243 депутати, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає створення на території Вишгородського району Київської області парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 га за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Законопроєкт також пропонує організувати спеціальну адміністрацію парку-пам'ятки "Межигір'я" у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Нагадаємо, що "Межигір'я" - колишня резиденція Януковича в с. Нові Петрівці (Вишгородський р-н Київської обл.).

Раніше ми писали, що Кабмін передав Фонду держмайна конфісковані активи Януковича, в тому числі на території резиденції "‎Межигір’я".

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