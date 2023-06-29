Парламент сделал шаг к созданию парка-памятника «Межигорье»

Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым предусмотрено создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье».

Верховная Рада намерена поддержать предложение правительства о превращении бывшей резиденции Януковича "Межигорье" в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. За соответствующий законопроект № 9354 в первом чтении проголосовали 243 депутата, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.

Законопроект также предлагает организовать специальную администрацию парка-памятника "Межигорье" в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Напомним, что "Межигорье" - бывшая резиденция Януковича в с. Новые Петровцы (Вышгородский р-н Киевской обл.).

Ранее мы писали, что Кабмин передал Фонду госимущества конфискованные активы Януковича, в том числе на территории резиденции "Межигорье".

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