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Идет активная подготовка предложений по введению Закона об административной процедуре, — Шуляк

17:53, 29 июня 2023
Сейчас идет масштабная учеба положениям Закона «Об административной процедуре» государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и судей административных судов.
Идет активная подготовка предложений по введению Закона об административной процедуре, — Шуляк
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Сейчас идет активная подготовка предложений по внедрению Закона «Об административной процедуре», который вступит в силу 15 декабря 2023 года. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Внесение изменений в действующее законодательство для имплементации положений настоящего Закона существенно отразится на отношениях органов власти с гражданами и бизнесом.

«Это особенно актуально сегодня, когда Европейский Совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз», – подчеркнула Шуляк.

По ее словам, сейчас идет масштабная учеба положениям Закона Украины «Об административной процедуре» государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и судей административных судов.

Комитет предлагает ознакомиться с научно-практическим комментарием к Закону Украины «Об административной процедуре».

Шуляк отмечает, что изучение указанного комментария будет способствовать обеспечению всесторонней подготовки к внедрению Закона. Документ призван помочь публичным служащим и другим специалистам в практическом применении закона.

Ранее мы писали о внедрении закона об админпроцедуре: вышло пособие для публичных служащих.

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