В МИД показали, как сейчас выглядит город-крепость Бахмут, фото

Бахмут превратился в руины.

Фото: МИД

Город-крепость Бахмут Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты превратили в руины. Об этом сообщает МИД Украины.

"Этот украинский город Бахмут. Точнее, таким он был. То, во что его превратили россияне, вряд ли можно назвать городом - руины когда-то красивого городка с развитой инфраструктурой и прекрасной архитектурой", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что россия лишила Бахмут цивилизованной и счастливой жизни.

Фото: МИД

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