В Італії футболістам заборонили футболки з номером 88

Федерація футболу країни запровадила заборону у рамках кампанії по боротьбі з антисемітизмом.

Футболісти, що виступають в Італії більше не зможуть грати під номером 88. Причому це стосується не тільки Серії А, а усіх офіційних турнірів під егідою Італійської федерації футболу, яка і ввела подібну заборону. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Це рішення пов'язане із кампанією по боротьбі з антисемітизмом. Відповідну декларацію 27 червня підписали міністр внутрішніх справ Італії, очільник Міністерства молоді та спорту, координатор по боротьбі з антисемітизмом та FIGC.

Цифру 88 в Італії має специфічне значення в контексті ультраправих ідеологій. Історично дане число використовується в альтернативних фанатських, як символічне позначення для вшанування фашистського диктатора Беніто Муссоліні, який був соратником Адольфа Гітлера.

Власне, цифра 8 у ідеології представників ультраправих рухів вказує на латинську літеру "H", а дві вісімки використовують для позначення фрази "Heil Hitler", що використовувалася в нацистській Німеччині.

"Світ футболу об’єднаний у боротьбі проти антисемітизму та всіх форм дискримінації. Наш спорт має бути все більш інклюзивним і водночас ефективним засобом для донесення позитивних меседжів. Завдяки своїм найглибшим цінностям і винятковій комунікативній силі, футбол пропонує себе як інструмент громадянської свідомості для виховання прийняття та поваги", - прокоментував нововведення президент FIGC Габріеле Гравіна.

Зазначимо, що номер 88 обрали собі для виступів декілька відомих виконавців, які виступають у чемпіонаті Італії.

Зокрема ці цифри нанесені на ігровій формі хорватів Маріо Пашаліча з Аталанти і Томи Башича з Лаціо.

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