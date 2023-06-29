Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО

Передбачається залучення Нацгвардії до припинення групових протиправних дій засуджених у колонії, а також надання платних послуг у СІЗО.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО

16:06, 29 червня 2023
Передбачається залучення Нацгвардії до припинення групових протиправних дій засуджених у колонії, а також надання платних послуг у СІЗО.
Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №8292 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув'язнення в умовах воєнного часу, яким дозволяється залучати підрозділи Нацгвардії для припинення втеч, бунтів та інших протиправних дій засуджених у колоніях, а також запроваджуються платні послуги у СІЗО. За відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів.

Законом внесено зміни до статті 105 Кримінально-виконавчого кодексу(Режим особливих умов у колоніях) та встановлено, що для припинення групових протиправних дій засуджених та ліквідації їх наслідків за рішенням керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, або керівника його територіального органу використовуються сили і засоби колонії, органів і установ виконання покарань, а в разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, Голови Національної поліції, керівника територіального органу Національної поліції, командувача Національної гвардії України, керівника оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України – органів і підрозділів Національної поліції, з’єднань, військових частин Національної гвардії України. У попередній редакції статті передбачалося залучення щонайбільше підрозділів Нацполіції.

Про запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань невідкладно інформується міністр юстиції.

Також внесено зміни до закону про попереднє ув’язнення та передбачено, що «за наявності технічної можливості у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України можуть облаштовуватися камери з поліпшеними умовами тримання».

Надання особам, взятим під варту, платних камер здійснюється на добровільній основі. Оплата таких послуг здійснюється особою, взятою під варту, або іншими особами за власний рахунок. Тобто за бажанням в’язням СІЗО можуть надаватися платні послуги.

Порядок надання особам, взятим під варту, платних послуг із забезпечення поліпшених умов тримання, а також перелік таких послуг, визначається центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», трьох співробітників Херсонського СІЗО підозрюють у держзраді.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео