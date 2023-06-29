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  1. В Украине

Стало известно, какие категории мужчин чаще всего уезжают за границу во время войны

16:25, 29 июня 2023
Из-за начала летнего сезона количество людей, пересекающих государственную границу, выросло до 100-110 тысяч.
Стало известно, какие категории мужчин чаще всего уезжают за границу во время войны
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Из-за начала летнего сезона существенно возросло количество лиц, пересекающих государственную границу во время войны. В Государственной пограничной службе отмечается, что цифра увеличилась до 100-110 тысяч.

В ГПСУ указывают, что 45% мужчин в возрасте 18-60 лет, пересекающих государственную границу во время полномасштабной войны, являются водителями, работающими на предприятиях.

16% мужчин, выезжающих за границу, являются многодетными родителями, еще 16% – имеют инвалидность.

7% непригодны к военной службе, а 6% – перевозчиками гуманитарного груза.

10% «выездных» мужчин относятся к следующим категориям:

  • сопровождают лиц с инвалидностью;
  • имеют служебную командировку;
  • забронированные за органами власти;
  • самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.

По данным пограничников, из-за начала летнего сезона количество людей, пересекающих государственную границу, возросло до 100-110 тысяч.

«Многие женщины и дети едут отдыхать, учиться или участвовать в спортивных мероприятиях», – рассказывают в Государственной пограничной службе.

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