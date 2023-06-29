Змінити місце проживання без органів реєстрації знов можна у Дії, — Федоров

Незабаром українці зможуть скористатися вдосконаленою версією послуги у Дії зі зміни місця реєстрації.

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У Дії можна буде знову змінити місце проживання без органів реєстрації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, послуга зміни місця проживання знову буде доступна в Дії. Цього разу — вдосконалена версія.

Українці незабаром зможуть в кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАП чи органів реєстрації.



«Також ми автоматизували сервіс та виключили людський фактор. Послугою зможуть скористатися жінки та діти», — йдеться у повідомленні міністра.

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