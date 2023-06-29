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Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

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  1. У світі

Євросоюз має провести реформи перед вступом України, — Мішель

17:40, 29 червня 2023
Президент Ради ЄС підкреслив, що кандидати на вступ до блоку мають «обов'язки», але «27 країн не повинні заплющувати очі і вдавати, що не помітили, що у них теж є обов'язки».
Євросоюз має провести реформи перед вступом України, — Мішель
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Європейський союз має підготуватися до вступу України. Зокрема, ЄС планує вирішити питання про реформи, які необхідні для інтеграції сільськогосподарського гіганта. Про це заявив президент Ради ЄС Шарль Мішель, передає Le Monde.

«Ми не повинні чекати до останнього моменту, якщо у грудні звіт Єврокомісії рекомендує відкрити переговори щодо вступу з Україною», - наголошує він.

Мішель додав, що ЄС має заявити про фінансування та організувати фінансову солідарність і не допустити, щоб «виявилося, що у нас є проблема абсорбції».

Президент Ради ЄС підкреслив, що кандидати на вступ до блоку мають «обов'язки», але «27 країн не повинні заплющувати очі і вдавати, що не помітили, що у них теж є обов'язки».

Раніше у Єврокомісії пояснили, коли Україна може стати членом ЄС і чи є цьому перешкоди.

Додамо, що у ЄС хочуть створити новий фонд підтримки України до 2027 року.

Також Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Євросоюзом про членство.

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