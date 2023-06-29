Евросоюз должен провести реформы перед вступлением Украины, — Мишель

Президент Совета ЕС подчеркнул, что кандидаты на вступление в блок имеют «обязанности», но «27 стран не должны закрывать глаза и делать вид, что не заметили, что у них тоже есть обязанности».

Европейский союз должен подготовиться к вступлению Украины. В частности, ЕС планирует решить вопрос о реформах, необходимых для интеграции сельскохозяйственного гиганта. Об этом заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель, сообщает Le Monde.

«Мы не должны ждать до последнего момента, если в декабре отчет Еврокомиссии рекомендует открыть переговоры по вступлению с Украиной», - отмечает он.

Мишель добавил, что ЕС должен заявить о финансировании и организовать финансовую солидарность и не допустить, чтобы «оказалось, что у нас есть проблема абсорбции».

Президент Совета ЕС подчеркнул, что кандидаты на вступление в блок имеют «обязанности», но «27 стран не должны закрывать глаза и делать вид, что не заметили, что у них тоже есть обязанности».

Ранее в Еврокомиссии объяснили, когда Украина может стать членом ЕС и есть ли этому препятствия.

Добавим, что в ЕС хотят создать новый фонд поддержки Украины к 2027 году.

Также Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом о членстве.

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