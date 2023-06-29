ЕС планирует предоставить Украине гарантии безопасности, – СМИ

По данным СМИ, члены ЕС готовятся предоставить Украине будущие гарантии безопасности. СМИ выяснило, о каких именно гарантиях идет речь.

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ЕС планирует предложить Украине гарантии безопасности. Об этом пишет Financial Times.



По данным издания, лидеры ЕС обяжутся продолжить финансирование поставок оружия Украине через Европейский фонд мира.



Также, по словам источников, они пообещают расширить инициативу по подготовке украинских военных.



При согласовании всеми членами ЕС, будущий пакет гарантий может также включать возможность отправки военных миссий ЕС в Украину.



Один из дипломатов, на которого ссылается Financial Times, рассказал, что предложенная декларация ЕС разработана Францией и направлена на то, чтобы отправить «очень четкий политический сигнал» Украине и рф.

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