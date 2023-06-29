Чехия запретила участвовать своих в соревнованиях спортсменам и командам, представляющим рф

Кроме этого, чешским спортсменам и командам запрещено выступать в рф.

Правительство Чехии поддержало предложение Министерства спорта о запрете участия отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих рф, в спортивных соревнованиях на чешской территории. Об этом говорится в сообщении чешского правительства.

Отмечается, что решение правительства Чехии означает не только запрет на участие в местных соревнованиях для россиян и их представителей, но и запрет на участие отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих Чехию на соревнованиях в рф.

Предложение было инициировано спортивными ассоциациями и поддержано руководством Национального спортивного агентства Чехии.

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