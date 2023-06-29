Чехія заборонила брати участь своїх у змаганнях спортсменам і командам, які представляють рф

Окрім цього, чеським спортсменам і командам заборонено виступати в рф.

Уряд Чехії підтримав пропозицію Міністерства спорту про заборону участі окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють рф, у спортивних змаганнях на чеській території. Про це йдеться в повідомленні чеського уряду.

Зазначається, що рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють Чехію на змаганнях у росії.

Пропозицію ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії.

Раніше ми писали, що ПАРЄ виступила за повний недопуск росіян та білорусів до Олімпіади в Парижі.

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