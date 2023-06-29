ЄС планує надати Україні гарантії безпеки, – ЗМІ

За даними ЗМІ, члени ЄС готуються надати Україні майбутні гарантії безпеки. ЗМІ з'ясувало, про які саме гарантії йде мова.

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ЄС планує запропонувати Україні гарантії безпеки. Про це пише Financial Times.

За даними видання, лідери ЄС зобов'яжуться продовжити фінансування поставок зброї Україні через Європейський фонд миру.

Також, як зазначають джерела, вони пообіцяють розширити ініціативу з підготовки українських військових.

За умови погодження усіма членами ЄС, майбутній пакет гарантій може також включати можливість відправки військових місій ЄС в Україну.

Один з дипломатів, на якого посилається Financial Times, розповів, що запропонована декларація ЄС розроблена Францією та має на меті надіслати «дуже чіткий політичний сигнал» Україні та рф.

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